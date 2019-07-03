أخبار مصر | فرج عامر: المصريون بالخارج لديهم القدرة على نقل وتوطين تكنولوجيا الصناعة

وأضف عامر، أن أبناء مصر الوطنيين بمختف دول العالم كانت لهم مواقفهم المشرفة تجاه مصر وشعبها العظيم فى جميع الظروف والمحن التى مرت بها الدولة المصرية بصفة عامة وفى مواجهة قوى الشر والظلام والارهاب بصفة خاصة.

ووجه التحية قلبية للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج على القضايا المهمة التى بحثتها خلال الاجتماع الموسع الذى عقدته لدمج المصريين بالخارج في جهود الاستثمار والتنمية بالدولة المصرية، وطرح أفكار جاذبة لهم وإمكانية إنشاء صندوق استثماري وإصدار منتجات لشرائح المغتربين المختلفة، وذلك بحضور عدد من ممثلين مجلس الوزراء ووزارتي التخطيط والاستثمار، وصندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للاستثمار والبنك المركزي والبنوك الوطنية، وشركات إدارة الأصول، وشركات التأمين وشركات إدارة الاستثمارات.

وطالب المهندس محمد فرج عامر، وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج الاستمرار فى عقد مثل هذه الاجتماعات وبحث نتائجها مؤكدا ان تحويلات المصريين بالخارج كان لها تأثيرها الايجابى الكبير لصالح الاقتصاد المصرى مؤكدا دعمه الكامل ودعم لجنة الصناعة بمجلس النواب لافكار ومقترحات وزارة الهجرة والمصريين بالخارج من اجل جذب استثمارات المصريين بالخارج للمساهمة فى إقامة المشروعات الاستثمارية والصناعية والإنتاجية فى مختلف المجالات خاصة ان هناك العديد من النماذج المصرية المشرفة بالخارج لديها القدرة والكفاءة فى نقل وتوطين التكنولوجيا الصناعية من مختلف دول العالم داخل مصر وفى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والإنتاجية.