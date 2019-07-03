أخبار مصر | أمين "البحوث الإسلامية": تحدي القراءة يثري العقل والفكر والوجدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين "البحوث الإسلامية": تحدي القراءة يثري العقل والفكر والوجدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير محمد عيّاد، في حفل تكريم الطلاب الفائزين محليًّا في مسابقة تحدي القراءة العربي من طلاب المعاهد الأزهرية، حيث شهد التكريم إعلان الفائز على مستوى الأزهر الشريف في المسابقة، والذي سيمثل مصر والأزهر في تصفيات دبي للموسم الرابع، والإعلان عن باقي العشرة الأوائل على مستوى الأزهر من جميع المناطق، وذلك بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر.

وقال الأمين العام، إن التكريم يأتي في إطار حرص الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على تكريم أبنائه المتفوقين في جميع المجالات تقديرًا لهم، وحثهم على تحصيل العلم والقراءة والاطلاع وزيادة المعرفة التي تشكل شخصية الطالب وتبني ذاته العلمية منذ الصغر.

وأضاف عياد، أن تحدي القراءة العربية يمثل حدثًا مهمًّا حيث يشجع الطلاب والطالبات على القراءة؛ مما يثري العقل والفكر والوجدان، ويحافظ على اللغة والهوية العربية.

أوضح الأمين العام، أن تحدي هذه المسابقة المهمة أسهمت في اكتشاف العديد من المتميزين والمتفوقين من أبناء الأزهر الشريف؛ حيث شارك أبناء الأزهر في المشروع منذ انطلاقه ووصلوا للمراحل النهائية في أكثر من موسم لانعقادها.