أخبار مصر | علي حسن: الشباب هو المستفيد الأول من الاستراتيجيات الشاملة للدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي حسن: الشباب هو المستفيد الأول من الاستراتيجيات الشاملة للدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، حرص مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم الشباب باعتبارهم ركيزة أساسية في سائر الخطط والاستراتيجيات، للنهوض بالمجتمع في كافة المجالات وبناء الدولة المصرية.

وقال خلال ندوة نظمتها الوكالة اليوم، بمناسبة مرور عام على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، إن المستفيد الأول من الاستراتيجيات الشاملة للدولة الرامية نحو الإصلاح هم الشباب، من خلال ما نلمسه من جهود لتطوير منظومة التعليم والتأمين الصحي، وانطلاق البرامج التدريبية لتأهيل وتدريب الشباب، وكذلك العناية بالرياضة والمراكز الشبابية ودور الثقافة، إلى جانب استفادتهم المباشرة من المشروعات العملاقة التي تم إنشاؤها، وتلك التي مازالت في طور البناء.

وأشاد "حسن" بالدور الذي قام ويقوم به شباب مصر عبر الاصطفاف الوطني في مواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه البلاد، منوهًا بدور شباب مصر في ثورة 30 يونيو المجيدة، واستعادة الهوية المصرية، وكذلك جهودهم في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي يروج لها أعداء مصر، وفي مقدمتهم جماعة الإخوان الإرهابية، وكذلك دوره في مواجهة التطرف والعنف، والتصدي للدعاوى الهدامة لمحاولة نشر الفوضى والقلاقل، والحفاظ على أمن وسلامة واستقرار بلادهم.