أخبار مصر | بمناسبة مرور عام على تأسيسها.. تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ندوة بوكالة أنباء الشرق الأوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة مرور عام على تأسيسها.. تنسيقية شباب الأحزاب تعقد ندوة بوكالة أنباء الشرق الأوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اصطفافهم حول الوطن وخلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، في جهوده من أجل بناء مصر الحديثة، واستكمال المسيرة لتحقيق التنمية الشاملة في كافة المجالات ومواجهة التحديات التي تواجهها البلاد داخليًا وخارجيًا.

وشددت قيادات شباب الأحزاب والسياسيين، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على دعم الشباب وتمكينهم من المشاركة السياسية، والانخراط في العمل السياسي؛ وذلك من أجل تأهيلهم ليكون قادة المستقبل في كافة المجالات، انطلاقًا من إيمانه بأن الشباب هم أمل الأمة، وقلبها النابض، والأساس الذي تقوم عليه النهضة الشاملة في مصر.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء، بمناسبة مرور عام على تأسيس "تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، والتي أدارها علي حسن رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.

وتحدث خلال الندوة: شيماء عبد الآله المتحدث الإعلامي للتنسيقية، ومحمد موسى المتحدث الإعلامي للتنسيقية، وعمرو درويش عضو التنسيقية عن الشباب السياسيين، وبلال حبش عضو التنسيقية عن حزب المصريين الأحرار، وأمين بدر عضو التنسيقية عن حزب الأحرار الدستوريين، وأسامة بديع عضو التنسيقية عن حزب الإصلاح والتنمية، وحمادة بكر عضو التنسيقية عن حزب الوفد، ومصعب أمين عضو التنسيقية عن حزب النور، وأميرة العادلي عضو التنسيقية عن الشباب السياسيين.

