أخبار مصر | بعد تخفيض تكاليف تسجيل العقارات.. ننشر رسوم خدمات الشهر العقاري الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تخفيض تكاليف تسجيل العقارات.. ننشر رسوم خدمات الشهر العقاري الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار حرص الدولة المصرية لتطوير مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ومكاتبها بما يساعد المواطنين على الحصول على خدماته بسهولة ويسر وتشجيعًا للمواطنين على تسجيل العقارات المملوكة لهم، أعلنت مصلحة الشهر العقاري تخفيض الرسوم المقررة على إشهار العقارات.

وقالت المصلحة، أنه تشجيعًا للمواطنين لتسجيل ما لديهم من عقارات تم تخفيض رسوم التوثيق والشهر بناء على التعديلات الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 المعدل لبعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العيني الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964 على النحو الوارد مضمونة بنص المادة الأولى من أنه: لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه – بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية – طبقا للأحكام المقررة قانونًا مبلغ ألفى جنيه عن شهر كل تصرف أوموضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد فى كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العينى، ويصدر بتحديد فئات الرسوم المشار إليها قرار من وزير العدل.

وشملت اللائحة التنفيذية للشهر العقاري والتوثيق تكاليف الخدمات المقدمة من مكاتب الشهر والتوثيق في مختلف المحافظات، وهي فئات رسوم التوثيق والشهر:

- 10 جنيهات عن الورقة الأولى من المحررات المطلوب توثيقها "الشهادات"، وخمسة جنيهات عن كل ورقة تالية.

-15 جنيها عن كل إشهاد من الشهادات الحالة المدنية وكل توكيل من التوكيلات المتعلقة بها، والواردة بالجدول حرف (ج) المرفق بالقانون رقم 70 لسنة 1964.

- 10 جنيهات عن التصديق على كل إمضاء أو ختم، فيما عدا التصديق على التوكيل الخاص بالمعاش فيكون الرسم خمسة جنيهات

-5 جنيهات عن كل صفحة تصور من المحررات والأوراق الأخرى التى يجوز الحصول على صورة منها ، وعن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب استخراجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها.

-15 جنيها عن كل صورة أو ملخص أو شهادة فى أمور الزوجية وما يتعلق بها، ونفقات الأقارب مهما كان عدد أوراقها.

-15 جنيها عن كل تأشير بهوامش السجلات والمحررات.

-5 جنيهات للبحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص للإطلاع ، "الكشف النظرى" وذلك عن كل إسم فى كل سنة ، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحى أو الأقسام فى المدة التى يشملها الكشف إن كان لكل ناحية فهرس مستقل ، ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب ، مع احتساب كسور السنة سنة كاملة.

-عشرة جنيها للإطلاع "الكشف النظرى" عن كل مادة يراد الإطلاع عليها فى مكاتب الشهر ومأمورياتها ، ومكاتب التوثيق وفروعها.

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- 3 جنيهات عن انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعه، لتوثيق المحررات الرسمية أو للتصديق على التوقيعات فى المحررات العرفية ، وذلك خلاف مصروفات الانتقال، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ، ولو إتحد أصحاب الشأن، وإذا تعددت الموضوعات فى محرر واحد وكان لكل منها أثار قانونية مستقلة ، استحق رسم الانتقال كاملا عن أحدها ونصفه عن كل من الباقى.

-15 جنيها عن كل تأشير لإثبات التاريخ.

- 15 جنيها عن كل ورقة من الأصل المطلوبة ترجمته.

وحددت المصلحة الرسوم الخاصة بالنسبة للعقارات المبنية والأراضى الفضاء كما يلي.

- 500 جنيه حتى مسطح 100 مترا مربعًا.

-1000جنيه حتى مسطح 200 مترا مربعًا.

- 1500 جنيه حتى مسطح 300 مترا مربعًا.

وبخصوص الأراضي الزراعية والصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن فقد حددت مصلحة الشهر العقارى الرسوم التالية:

-800 جنيه حتى خمسة أفدنة.

-1000جنيه حتى عشرة أفدنة.

- 2000 جنيه فيما جاوز عشرة أفدنة.