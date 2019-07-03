أخبار مصر | "الآثار": التصوير مجانًا بالمواقع والمتاحف في هذه الحالة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الآثار": التصوير مجانًا بالمواقع والمتاحف في هذه الحالة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، في جلسته الأخيرة، الموافقة على التصوير المجاني بالهواتف المحمولة فقط للزائرين داخل المتاحف والمناطق الأثرية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بدءًا من أغسطس ٢٠١٩.

صرح بذلك الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موضحًا أن هذا القرار جاء في إطار حرص الوزارة على الترويج للآثار المصرية وحضارة مصر الفريدة والعظيمة، وأيضا تشجيعا للحركة السياحية في مصر.

ولفت "وزيري"، إلى مراعاة عدم استخدام فلاش الهواتف المحمولة أثناء التصوير داخل جميع المتاحف والمقابر الأثرية وكذلك معبدي أبو سمبل حفاظًا على النقوش والعناصر الزخرفية.