أخبار مصر | "التضامن": مجلس الوزراء يناقش قانونا جديدا للتأمينات والمعاشات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": مجلس الوزراء يناقش قانونا جديدا للتأمينات والمعاشات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مجلس الوزراء يناقش قانونا جديدا للتأمينات والمعاشات ليغطي عدد أكبر من العمالة غير الرسمية، وهو ما يعطي السيدات حماية اجتماعية.

وقالت والي إن كل برامج الوزارة بالشراكة مع عدد من الوزارات والقطاع الخاص ومنظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، كما أن لدى الوزارة برامج بدعم من الأمم المتحدة وعلاقة استراتيجية معهم.

وأكدت والي إن البرلمان سيناقش قانون جديد الجمعيات الأهلية ليوفر مرحلة جديدة لمنظمات المجتمع المدني، حيث يبني ثقة أكبر وخدمة أكبر وذلك لأن الحكومة ترى منظمات المجتمع المدني شركاء معها في تنفيذ استراتيجيتها وخططها