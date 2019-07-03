أخبار مصر | "التضامن": طورنا استراتيجية لمكافحة التدخين والتعاطي بمشاركة 15 وزارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": طورنا استراتيجية لمكافحة التدخين والتعاطي بمشاركة 15 وزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي، إن الوزارة طورت استراتيجية لمكافحة التدخين وتعاطي المخدرات بالتعاون مع ١٥ وزارة أخرى، وأقامت مراكز لعلاج الفتيات للتعافي من الإدمان لأول مرة، ونساعدهم على التعافي بالمجان وفي سرية تامة.

وأشارت والي، أن الوزارة من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان نجحت في علاج ١٥٠ ألف متعاطي في مراكز علاج الإدمان في آخر ٣ سنوات، كما ارتفع عدد مراكز علاج الإدمان والتعاطي من ١٢ مركز إلى ٢٤ مركز.

وقالت، إن الوزارة لديها برنامج قومي يركز على المراكز التي تقدم خدمات لكبار السن لتطوير الرعاية الصحية وظروف العمل ورفع عدد المراكز التي تقدم هذه الخدمة التي يستفيد منها الرجال والنساء.