أخبار مصر | "والي": "التضامن" تمتلك 8 مراكز لحماية المرأة المعنفة لأول مرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "والي": "التضامن" تمتلك 8 مراكز لحماية المرأة المعنفة لأول مرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تمتلك 8 مراكز لحماية المرأة المعنفة لأول مرة، ويقدم للسيدات دعما نفسيا وقانونيا، كما تعمل الوزارة مع برنامج الغذاء العالمي في تقديم طعام صحي للمرأة الحامل من أجل صحة الطفل.

وأضافت وزيرة التضامن، أن الوزارة أطلقت برنامجا لتنمية للطفولة المبكرة والذي يركز على الحضانات لتحسين الخدمة المقدمة للحضانات لتشجيع المرأة على النزول لسوق العمل لأن نسبة بطالة المرأة ما زالت عالية ولذلك فالاستثمار في تطوير الحضانات يساعد المرأة على الدخول لسوق العمل.