أخبار مصر | "والي": المرأة المصرية هي محور عمل معظم برامج وزارة التضامن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "والي": المرأة المصرية هي محور عمل معظم برامج وزارة التضامن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المرأة المصرية هي محور عمل معظم برامج وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أنه منذ ٣ سنوات بدأت الوزارة برنامج تكافل وكرامة وهو الأكبر في الشرق الأوسط، ووصل عدد المستفيدين منه إلى ٢.٢ مليون أسرة تضم أكثر من ٩ ملايين فرد ووصل عدد المستفيدات من السيدات إلى ٨٦٪ من إجمالي المستفيدين.

وأضافت والي - خلال غداء المجلس القومي للمرأة على شرف السيدة ماريا فرناندا إسبينوزا رئيسة الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة- أن عدد المستفيدين من الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة في ثلاث سنوات هو ضعف ما وصلت إليه الحكومة في ٣٠ عاما، مشيرة إلى أن الدعم النقدي يقدم للمرأة والعائلة ويشترط على الأسرة إرسال أطفالهم للوحدة الصحية ٣ مرات في السنة ويشترط حضورهم في التعلم، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف للاستثمار في راس المال البشرى ويدعم المراة و الأطفال ويشترط الالتزام بالتعليم والصحة.