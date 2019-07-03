أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يناقش زيادة أسعار الصحف

وناقش الاجتماع رفع أسعار الصحف الورقية، وتم التوافق خلال الاجتماع بين الموجودين، بالإضافة إلى اتصال رئيس المجلس بعدد من الكُتاب الصحفيين، وعدد من رؤساء تحرير من الصحف الأخرى، والذين أبدوا موافقتهم على توحيد رفع الأسعار؛ وذلك تعزيزًا للشفافية وحماية المنافسة ومنع السلوك الاحتكاري.

كما تم التوافق على وضع خطط لكل مطبوعة؛ وذلك من أجل تطوير المحتوى، وتقديم خدمات مميزة للقارئ.