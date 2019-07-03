أخبار مصر | أمين تدريب "الحرية" يعلن الانتهاء من تدريب 2700 امرأة لتولي المناصب القيادية بالدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين تدريب "الحرية" يعلن الانتهاء من تدريب 2700 امرأة لتولي المناصب القيادية بالدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ماجد طلعت، أمين التدريب والتثقيف السياسي بحزب الحرية المصري، إنه تم الانتهاء من وضع البرنامج التدريبي الخاص بمبادرة تأهيل 2700 امرأة لتولي المناصب القيادية في المحليات والبرلمان القادم والتي كان قد أعلن عنها الحزب أثناء منتدى تمكين المرأة طبقا لتعليمات الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، وتوجيهات الأمين العام المحاسب أحمد مهنى.

وأضاف مهنى، أن ذلك ياتي ضمن استعدات الحزب للانتخابات القادمة بكافة اشكالها سواء الشيوخ او النواب او المحليات، والتي وضع علي رأسها دعم المرأة والشباب وتدريبهم وتثقيفهم للدفع بهم خلال الاستحقاقات الانتخابية المختلفة، مؤكدًا أن البرنامج التدريبي تم تقسيمه إلى اربع مستويات بداية من المستوى التمهيدي الذي يتعرف فيه المتدرب علي مبادئ العلوم السياسية ويتعرف على المصطلحات السياسية المتدوالة وانظمة الحكم وتاريخ الدستور المصري ونشأة الاحزاب ودورها ثم تأتي من بعد ذلك المستويات الاكثر تخصصا والتي نتاول فيها شرح لدور عضو البرلمان وتعريفه بالبرلمان وتكوينه ولجانة وايضا الادوات التشريعية والرقابية للعضو.

وأوضح أمين التدريب والتثقيف السياسي بالحزب، أنه تم ايضا وضع توضيح للمجلس المحلي وتناول دور المجالس المحلية وتكوينها وأدوات الاعضاء بها للمحاسبة والرقابة.