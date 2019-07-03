أخبار مصر | "المشاط" تشارك في مناقشات المائدة المستديرة مع منظمة السياحة العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المشاط" تشارك في مناقشات المائدة المستديرة مع منظمة السياحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، زيارتها إلى جنيف بسويسرا بمناقشة مائدة مستديرة يوم الثلاثاء حضرها مسؤولون من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) ومنظمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية (UNWTO).

وحضر هذه المناقشة المديرالعام "جايكا توشيوكي ناكامورا"؛ وكلوديا لشبونة، ومنسقة ومسؤولة العلاقات المؤسسية في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، هي جزء من مشاركة المشاط في أجندة السياحة لعام 2019 في برنامج المعونة مقابل التجارة (ATF) الذي استضافته سويسرا في الفترة من 3 إلى 5 يوليو.

واستضاف هذا الحدث السفير علاء يوسف، الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، تكريمًا للوزيرة المصرية في الوقت الذي تستعد فيه لتكون متحدثة رئيسية اليوم الأربعاء في جلسة الحوار "تمويل السياحة لجدول أعمال 2030".

وناقش المشاركون دور وزارة السياحة كراعٍ ومنظم لقطاع السياحة في مصر في ضوء التطورات في التجارة والخدمات في جميع أنحاء العالم.

استعرض النقاش التعاون بين مصر وجايكا، بما في ذلك المتحف المصري الكبير الجديد.

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وأشارت الوزيرة إلى أن الترويج لافتتاح هذا المتحف العام المقبل هو أحد الركائز الأساسية لتعزيز السياحة المصرية في الخارج.

وأكدت "المشاط" على أهمية مواكبة التوجهات في صناعة السياحة، والتي تعد حجر الزاوية لبرنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة لتطوير القطاع.

وسلط الوزير الضوء على رؤية الوزارة لتحقيق التنمية السياحية المستدامة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأكدت على أهمية تحديث التشريعات السياحية وتنظيم عمل قطاع السياحة من أجل التعامل مع التغيرات في صناعة السياحة في جميع أنحاء العالم، مثل التحول الرقمي والحجز الإلكتروني.

كما أكدت الوزير على أهمية تطوير صناعة السياحة في مصر وتعزيز التعاون بين الوزارة والهيئات والمؤسسات الدولية، بما في ذلك منظمة السياحة العالمية، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في خدمة قطاع السياحة العالمي.

واختتمت الوزير كلمته بالتشديد على أن السياحة المصرية تتقدم بثبات لمواكبة التغيرات العالمية، كونها واحدة من أهم أولويات الدولة المصرية.