أخبار مصر | ننشر أماكن علاج مبادرة "صحة المرأة" في محافظات "المرحلة الأولى"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أماكن علاج مبادرة "صحة المرأة" في محافظات "المرحلة الأولى" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت وزارة الصحة والسكان مراكز الإحالة والعلاج في محافظات المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة والتى إطلاقها ضمن "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن السيدات من سرطان الثدى وأمراض السكر والضغط والسمنة، والتى تشمل محافظات "بورسعيد، الإسكندرية، القليوبية، البحيرة، الفيوم، جنوب سيناء، دمياط، مرسى مطروح، أسيوط".

وأوضحت وزارة الصحة أن مراكز الإحالة تقوم بإجراء التقييم وصرف العلاج للحالات المصابة، وتشمل؛ مركز صحة المرأة ومركز الأورام بمستشفى القباري بالإسكندرية، مركز علاج الأورام بدمنهور في البحيرة، مركز أورام مدينة السلام بالقليوبية، معهد الأورام بدمياط، مستشفى النساء والتوليد بالمصحة البحري ببورسعيد ومستشفى القصر العيني القديم وعيادة صحة المرأة بمبنى العيادات الخارجية.

يذكر مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة تستهدف فحص 30 مليون امرأة مصرية على 3 مراحل، وتم إطلاق المرحلة الأولى 1 يوليو تستمر حتى نهاية أغسطس وتستهدف فحص حوالي 8 ملايين و700 ألف امرأة مصرية، وتبدأ بعدها المرحلة الثانية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وتنتهي الحملة بالمرحلة الثالثة وتستمر خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

