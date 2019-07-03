أخبار مصر | وزيرة الصحة تتفقد وحدة مجدي يعقوب وتزور بعض المرضى من الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتفقد وحدة مجدي يعقوب وتزور بعض المرضى من الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أقسام مستشفى النصر التخصصي المختلفة ومنها وحدة مجدى يعقوب للقلب والمجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وأقسام الأشعة المختلفة، ووحدة الرنين المغناطيسي، كما حرصت على زيارة بعض المرضى من الأطفال للاطمئنان على حالتهم الصحية متمنيةً لهم الشفاء العاجل، فيما أشاد المواطنين بالخدمة الطبية المقدمة لهم بالمنظومة الجديدة، مؤكدين أن المستشفي تقدم لهم كافة سبل الراحة والرعاية الطبية.

واعلنت أن مستشفى النصر تجري اليوم ٣ عمليات زراعة قوقعة و٤ عمليات قسطرة قلبية منها حالة تم تحويلها أمس من الوحدة الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، موضحة أن مثل هذة العمليات كانت لا تجري بالمحافظة وكانت المرضى تتكبد مشقة السفر خارج المحافظة لإجراء هذة الجراحات الدقيقة، الأمر الذى وفرته منظومة التأمين الصحي الجديدة.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن التوأمة بين مستشفى النصر التخصصي للأطفال ومجموعة مستشفيات كليوباترا يتضمن تقديم أفضل خدمات طبية للمنتفعين داخل المنظومة وفقًا للمعايير المصرية المعتمدة، نافية ما تم تداولة بأن هذة التوأمة هى خصخصة للمستشفيات الحكومية، ومؤكدة ان التوأمة مع المستشفيات الخاصة الغرض منه المساهمة في وضع نظم تشغيل المستشفيات وفقا لأعلي معايير الجودة.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان على ان الفترة القادمة ستشهد متابعة دقيقة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين وفقا لأعلي معايير الجودة، وذلك بعد الإنتهاء من مرحلة التجهيزات والإنشاءات، مشددة على ضرورة رضاء المريض أثناء تقديم الخدمة الطبية.