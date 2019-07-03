مصر | حبس سائق دهس شخصا أثناء عبوره الطريق بالزيتون 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس سائق دهس شخصا أثناء عبوره الطريق بالزيتون 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة الزيتون، حبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيق خبط شخص أثناء عبوره الطريق ووجهت له النيابة تهمة القتل الخطأ وصرحت بدفن جثة المتوفى.

وتعود البداية عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق في الزيتون بوقوع حادث مروري أسفر عن وفاة شخص صدمه توك توك، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

