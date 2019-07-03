مصر | "الرقابة الإدارية" تضبط مسؤولا بجهاز شئون البيئة بتهمة الرشوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرقابة الإدارية" تضبط مسؤولا بجهاز شئون البيئة بتهمة الرشوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الرقابة الإدارية، عن نجاحها في ضبط العديد من قضايا الفساد بالمشاركة الإيجابية من المواطنين الشرفاء، وتثمن الهيئة الموظفين الشرفاء الذين أبوا الحصول على منافع مادية من وظائفهم وشاركوا في ضبط عدة قضايا، إلا أن بعض المواطنين لا زالوا يضعون أنفسهم موضع الاتهام لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون كان من أبرزها القبض على كل من:

- السيدة/ مدير إدارة المشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة لقيامها بطلب وتقاضي مبلغ ١٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة مهندسة تعمل بأحد المكاتب الاستشارية، وذلك مقابل قيام الأولى بإعداد دراسة تخص تقييم الأثر البيئي لأحد المصانع متضمنة استيفاء كافة الاشتراطات والاجراءات اللازمة قانونا للموافقة عليها، وبما يمكنها من تمرير تلك الدراسة على رؤسائها لاعتمادها بالمخالفة لحقيقة الحال، وهو ما يتعارض مع مهام وظيفتها المعنية بمراجعة تلك الاشتراطات والتأكد من توافرها، الامر الذى يترتب عليه قيام صاحب المصنع بتشغيله رغم مخالفته للاشتراطات البيئية، وبعرض المتهمتان على النيابة العامة، باشرت تحقيقاتها وأمرت بحبسهن 15 يوم على ذمة التحقيقات.

Advertisements

- أحد الاشخاص لقيامه بعرض مبالغ مالية على سبيل الرشوة على السيدة مدير عام مكتب مشروعك بديوان عام محافظة أسوان، مقابل تسهيل إجراءات حصوله على قطعة أرض بمدينة أسوان لإقامة أحد المشروعات عليها من بالقرب المناطق الحيوية ذات الرواج السياحي، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

- مدير يعمل بإحدى شركات الاستثمار والتنمية السياحية بمدينة الغردقة، لانتحاله صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية وحصوله على مبالغ ماليه مقابل تدخله المزعوم لدى المسئولين لإنهاء إجراءات وضع اليد على قطعة أرض مساحتها 48 فدان بمدينة الغردقة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

- كما تم القبض على مدير الإدارة الهندسية ومهندس التنظيم بمجلس مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب احد المراكز الرياضية مقابل نهو إجراءات ترخيص قطعة أرض مملوكه له ولشقيقة بنطاق المدينة، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبس جميع المتهمين ٤ ايام على ذمة التحقيقات.