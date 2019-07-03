مصر | قبول طعن 66 متهما بقضية "المغارة".. و16 أكتوبر نظر الموضوع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبول طعن 66 متهما بقضية "المغارة".. و16 أكتوبر نظر الموضوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة النقض بقبول طعون 66 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "المغارة" بسوهاج تحديد جلسة 16 أكتوبر المقبل لنظر الموضوع وإحضار المتهمين من محبسهن.

وكانت محكمة جنايات سوهاج، قضت غيابيا وحضوريا بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، و61 حضوريا بالمشدد لمدة 15 سنة، و62 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية المغارة" في مركز جهينة والمتهم فيها 190 شخصًا بينهم 124 هاربا.

وتعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.