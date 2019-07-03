مصر | داخل شركة بدون ترخيص.. ضبط 16 ألف قطعة "حشو أسنان" مجهولة المصدر بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل شركة بدون ترخيص.. ضبط 16 ألف قطعة "حشو أسنان" مجهولة المصدر بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وتم ضبط كميات قدرها (1،500) طن وخمسمائة كيلو جرام حلوى جافة، يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكما تم ضبط مالك شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية - كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (بمحافظة القاهرة) لحيازته تجميعه كمية من المستلزمات الطبية قدرها (16،350 ستة عشر ألف وثلاثمائة وخمسون قطعة حشو أسنان – لوازم تركيب الأسنان) غير خاضعة لأي تحليل أو فحص طبي من الجهات المعنية بوزارة الصحة، ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.