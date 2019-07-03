مصر | التحقيق مع 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية في المطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق مع 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية في المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة المطرية التحقيق مع 3 اشخاص بحوزتهم أسلحة نارية سبق اتهام اثنين منهم في قضيتي سلاح بدون ترخيص ومخدرات في المطرية.

وتعود البداية عندما تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة المطرية، أثناء المرور تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط 3 أشخاص"حال استقلالهم سيارة بدون تراخيص وبداخلها (بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش - مبلغ مالى - 3 هاتف محمول).

وبمواجهتهم اعترف إثنان منهم بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الاتجار، وأضافا بتحصلهما على الأسلحة النارية من أحد الأشخاص بمنطقة سرياقوس بالقليوبية "جارى تحديده وضبطه"، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وبمواجهة المتهم الثالث أيد ما جاء بأقوال المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالت النيابة التحقيق.

