شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يشيد بالروابط التاريخية بين مصر والأردن على المستويين الرسمى والشعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الدكتور "عمر الرزاز" رئيس الوزراء وزير الدفاع فى المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس طلب نقل تحياته للعاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين، مشيداً بما تتمتع به مصر والأردن من روابط تاريخية وطيدة وعلاقات أخوية على المستويين الرسمى والشعبى، ومعرباً عن التطلع لمواصلة التنسيق القائم بين البلدين على مختلف المستويات، لاسيما في ظل تشابه الأوضاع التي تحيط بمصر والأردن، وفى ضوء تعاظم التحديات التى تواجهها المنطقة بصفة عامة.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأردنى عن سعادته بزيارة مصر والالتقاء بالرئيس، ونقل للرئيس تحيات الملك عبد الله الثانى بن الحسين، مؤكداً الحرص على استمرار التنسيق والتشاور المكثف مع مصر، فى ظل ما يجمع البلدين من علاقات وروابط قوية على جميع المستويات، وفى ضوء أهمية ومحورية الدور المصري بالمنطقة، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها الأمة العربية ودفع العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.

Advertisements

وتم خلال اللقاء استعراضاً لأوجه العلاقات الثنائية المشتركة، حيث أشاد الرئيس بانعقاد اجتماعات الدورة الثامنة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة اليوم بالقاهرة، والتي ترأس الجانب المصرى فيها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والجانب الأردني الدكتور "عمر الرزاز" رئيس الوزراء الأردني، وأشار الرئيس في هذا الإطار إلى أن انتظام دورية انعقاد اللجنة يعكس الحرص والاهتمام المتبادل بين البلدين على تعزيز أطر التعاون بينهما في كافة المجالات.

وتم التأكيد على أهمية استمرار العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقي إلى مستوى العلاقات السياسية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين.

كما شهد اللقاء كذلك استعرض آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبصفة خاصة عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث تم تأكيد أهمية تكثيف الجهود الرامية للتوصل إلى حل الدولتين استناداً لقرارات الشرعية الدولية كأساس لتسوية الأزمة الفلسطينية، ودعم مختلف الجهود الرامية لحلحلة عملية السلام واستئناف المفاوضات على هذا الأساس. كما تم التطرق إلى التطورات المتعلقة بالوضع في سوريا، حيث تم تأكيد أهمية العمل على التوصل إلى حل شامل ودائم للأزمة لوقف تدهور الأوضاع هناك والحفاظ على مقدرات الشعب السوري.