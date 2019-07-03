شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الدولى يعقد جلسة طارئة اليوم لبحث الأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس الأمن الدولى، جلسة طارئة اليوم الأربعاء لبحث الأزمة الليبية، جاء ذلك وفق ما أفادت به شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى خبر عاجل قبل قليل.

وكان الاتحاد الإفريقى دان بشدة القصف الجوى الذى استهدف مركزا للمهاجرين غير الشرعيين فى ليبيا.

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وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى - فى بيان نشر على موقع الاتحاد الإفريقى اليوم الأربعاء "إن الاتحاد يدين بشدة القصف الجوى على أحد مراكز احتجاز المهاجرين فى ليبيا، الذى أسفر عن مقتل أكثر من أربعين مدنيا بريئا جميعهم من المهاجرين".

وطالب "فقى" بإجراء تحقيق مستقل من أجل ضمان محاسبة أولئك المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة فى حق المدنيين الأبرياء.. مجددا دعوته لوقف إطلاق النار، وحث جميع الأطراف على ضمان أمن وحماية جميع المدنيين، ولاسيما المهاجرين، كما دعا المجتمع الدولى إلى بذل جهود إنسانية عاجلة لحماية المهاجرين المستضعفين، ومضاعفة الجهود الرامية إلى حث جميع الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وكان الجيش الوطنى الليبى قد نفى - فى وقت سابق اليوم - استهداف مركز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين فى ضاحية (تاجوراء) بالعاصمة الليبية طرابلس، مؤكدا أن فصائل متحالفة مع حكومة الوفاق فى طرابلس قصفت المركز بعد أن نفذ الجيش الوطنى ضربة جوية دقيقة أصابت معسكرا للمليشيات.