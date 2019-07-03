شكرا لقرائتكم خبر عن "الآثار" توافق على التصوير المجانى داخل المواقع والمتاحف الأثرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى جلسته الأخيرة بالموافقة على التصوير المجانى بالهواتف المحمولة للزائرين داخل المتاحف والمناطق الأثرية، فى جميع أنحاء الجمهورية، و ذلك بداية من 1 أغسطس 2019.
قال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هذا القرار جاء فى إطار حرص وزارة الآثار على الترويج للآثار المصرية وحضارة مصر الفريدة و العظيمة، و أيضا تشجيعا للحركة السياحية فى مصر، لافتا إلى أنه يراعى عدم استخدام "فلاش" الهواتف المحمولة أثناء التصوير داخل جميع المتاحف والمقابر الأثرية وكذلك معبدى أبو سمبل.
كانت هذه تفاصيل خبر "الآثار" توافق على التصوير المجانى داخل المواقع والمتاحف الأثرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.