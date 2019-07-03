شكرا لقرائتكم خبر عن "الآثار" توافق على التصوير المجانى داخل المواقع والمتاحف الأثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى جلسته الأخيرة بالموافقة على التصوير المجانى بالهواتف المحمولة للزائرين داخل المتاحف والمناطق الأثرية، فى جميع أنحاء الجمهورية، و ذلك بداية من 1 أغسطس 2019.

قال الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هذا القرار جاء فى إطار حرص وزارة الآثار على الترويج للآثار المصرية وحضارة مصر الفريدة و العظيمة، و أيضا تشجيعا للحركة السياحية فى مصر، لافتا إلى أنه يراعى عدم استخدام "فلاش" الهواتف المحمولة أثناء التصوير داخل جميع المتاحف والمقابر الأثرية وكذلك معبدى أبو سمبل.