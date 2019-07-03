شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مدير الإدارة الهندسية ومهندس بمجلس مدينة دهب لتلقيهم رشوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير الإدارة الهندسية، ومهندس التنظيم بمجلس مدينة دهب بجنوب سيناء، لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

كشفت الرقابة الإدارية فى بيان لها عن القبض على مدير الإدارة الهندسية، ومهندس التنظيم بمجلس مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من صاحب أحد المراكز الرياضية، مقابل إنهاء إجراءات ترخيص قطعة أرض مملوكه له ولشقيقة بنطاق المدينة.

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وعلى الفور تم عرض المتهمان على النيابة العامة، التى قررت حبس جميع المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.