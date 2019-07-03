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توزيع 20 ألف زى أزهرى مجانى الأسبوع المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن بدء توزيع (20) ألف زى أزهرى بالمجان للأئمة القدامى والجدد، وستكون المرحلة الأولى للأئمة الذين لم يصرفوا زيًّا أزهريًّا خلال العامين الماضيين، والبداية من الأسبوع المقبل.

 

وتقوم وزارة الاوقاف، بتوزيع الزى الأزهرى بشكل موسمى سنويا لائمتها، وذلك بالمجان لارتدائه خلال أداء مهامه الوظيفية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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