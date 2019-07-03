شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 20 ألف زى أزهرى مجانى الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن بدء توزيع (20) ألف زى أزهرى بالمجان للأئمة القدامى والجدد، وستكون المرحلة الأولى للأئمة الذين لم يصرفوا زيًّا أزهريًّا خلال العامين الماضيين، والبداية من الأسبوع المقبل.
وتقوم وزارة الاوقاف، بتوزيع الزى الأزهرى بشكل موسمى سنويا لائمتها، وذلك بالمجان لارتدائه خلال أداء مهامه الوظيفية.
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