شكرا لقرائتكم خبر عن التفتيش القضائى يعقد لقاءات توعوية للقضاة فى شهور الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر رفيعة المستوى، إن وزير العدل، وجه قطاع التفتيش القضائى تذليل كافة العقبات التى قد تعطل سير العمل بالمحاكم خلال شهور فصل الصيف التى يتزامن معها الإجازة القضائية، مع عقد دورات توعية لقضاة محاكم الأسرة والعمالية والاقتصادية لحثهم على إنهاء النزاعات المتداولة أمامهم.

وأوضحت المصادر، وزير العدل أطلق توجيه متبع ودورى بتحسين الخدمات التى تقدمها المحاكم للمواطنين المتقاضين وسرعة الفصل فى الدعاوى المنظورة فى المحاكم خاصة القضايا والنزاعات الاجتماعية لما لها من تأثير على المجتمع ومنها النزعات الأسرية والعمالية والاقتصادية والجنائية.

وأشارت المصادر إلى أن الوزير شدد على الاستمرار فى عقد اللقاءات التوعوية لقضاة المحاكم كتقليد متبع من قطاع التفيش القضائى لحثهم على العمل فى فصل الصيف، مشيرة إلى أن اللقاءات التوعوية للقضاة تساهم بشكل كبير فى سماع الشكاوى التى تقابل المستشارين أثناء عملهم، وتلقى المقترحات بشأنها، ومن ثمة سرعة الفصل فى الدعاوى القضائية وتحقيق العدالة الناجزة.