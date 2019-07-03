شكرا لقرائتكم خبر عن «الفقي» للبرلمان البريطاني: السيسي أفضل حاكم مصري في العصر الحديث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية إن «بريطانيا لا تتفهم أحيانا حقيقة الأوضاع في مصر، وتسمح بقيام بعض عناصر جماعة الإخوان بالتحريض ضد الدولة المصرية»، مبديًا دهشته من توقف الطيران البريطاني عن السفر إلى شرم الشيخ منذ 3 سنوات رغم أن شركات الطيران الكبرى تنظم رحلات إلى هذه المدينة بانتظام.

وتحدث «الفقي» في المحاضرة التي ألقاها في البرلمان البريطاني، ونقلتها مكتبة الإسكندرية، الأربعاء، بحضور عدد من أعضاء مجلسي العموم واللوردات بدعوة من الجمعية البرلمانية البريطانية للشرق الأوسط، عن الأوضاع الداخلية في مصر منذ 25 يناير 2011، والمعنى الحقيقي للانتفاضة الشعبية في 30 يونيو 2013، والدور الذي تقوم به مصر في مواجهة الإرهاب رغم الحصار الذي تتعرض له، والدعاية المسمومة التي يبثها الإرهاب، مشيرًا إلى الأوضاع المتوترة، التي تشهدها المنطقة ولاسيما في السودان وليبيا، وأكد على أن سياسة مصر الخارجية تدعو إلى الكف عن التدخل في الشئون الداخلية للدول.

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وأكد مدير مكتبة الإسكندرية أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد أفضل حاكم مصري في العصر الحديث»، قائلًا "الرئيس يرعى مبدأ المواطنة، والوحدة الوطنية، ويعزز العلاقات المسيحية الإسلامية، ويعمر الكنائس مثلما يفعل مع المساجد، ويشكل ذلك اتجاها وطنيا لم يكن واضحًا من قبل".

ولفت الفقي إلى أن الرئيس المصري منذ 5 سنوات يتبني دعوة تجديد الفكر الديني من خلال الأزهر الشريف أكبر مركز سني في العالم.

وأشار بعض المشاركين من أعضاء مجلسي اللوردات والعموم إلى أن المحاضرة أضاءت لهم حقائق لم تكن واضحة بالنسبة لهم، وطالبوا بأن تتولى الدولة المصرية قيادة الإسلام الوسطي المعتدل في مواجهة التطرف في المنطقة العربية.

من جانبه، دعا اللورد "ستون"، النائب الشهير في مجلس اللوردات إلى أهمية إعلان سيناء المصرية أرضًا مقدسة تحتفي فيها مصر بالديانات المختلفة، وتجعلها مشروعا للسلام العالمي يحترمه الجميع، وعلق الفقي على الاقتراح بقوله أن ذلك مرهون بتوقف الحصار والإرهاب الذي تحاربه مصر وحدها.