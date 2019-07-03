شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يتفقد أعمال تصحيح الشهادة الثانوية: حريصون على مصلحة الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، الأربعاء، أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية، بمركز التصحيح بمدينة نصر، حيث اطمأن على توفير كافة مقومات الراحة للمصححين، وتهيئة المناخ المناسب لهم لأداء عملهم على أكمل وجه.

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وشدد «عباس» على ضرورة مراعاة الدقة عند تصحيح أوراق الإجابة، واختيار ما فيه مصلحة الطالب دائمًا، مؤكدا أن الأزهر الشريف حريص على مصلحة الطلاب وليس في حرب معهم، و«لن نسمح بضياع جهود الطلاب التي بذلوها طوال العام».

الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر يتفقد أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بمركز التصحيح بمدينة نصر

وطالب فضيلته، المصححين بضرورة الالتزام بتعليمات التصحيح وضوابطها، التي أعدها قطاع المعاهد الأزهرية، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة، أو تصوير أي شيء يخص عملية التصحيح أو أوراق الإجابات المعتمدة.

يذكر أن أعمال التصحيح الخاصة بأرواق إجابات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، قد بدأت، الثلاثاء، في المراكز التي أعدها الأزهر الشريف في 10مناطق أزهرية هي «الأقصر وسوهاج وأسيوط والمنيا والقاهرة والشرقية والغربية والدقهلية والبحيرة والمنوفية».