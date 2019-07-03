شكرا لقرائتكم خبر عن لا يستطيع الخروج من غرفتُه بسبب «الزحام».. كواليس زيارة «راموس» للغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في تمام الحادية عشر والنصف، مساء الثلاثاء، وصل سيرجي راموس، مطار الغردقة الدولي، للقيام بجولة سياحية في المدينة الساحليّة، رفقة أسرته، إذ يستضيفه رجل الأعمال المصري، كامل أبوعلى، احتفالاً بإعلان اللاعب الإسباني زفافه.

على بوابة القرية التي أقام بها «راموس»، اصطفّ المئات من السائحين الأجانب لاستقباله، مُرتدين القميص الخاص به، فيما قدّموا له الورود، وطلبوا التقاط الصور «السيلفي» معهُ.

Advertisements

وفي بهو الفندق، ساد الزحام المشهد، إذ انتظر المُعجبين ظهور «راموس»، الذي لم يخرج من غرفته كثيرًا، بسبب «الزحام»، حسبْ تصريحات أفراد استقبال الفندق.

قام «راموس» برحلة بحرية لجزيرة «الجفتون»، على متن «لنش» خاص، ضمنْ جولته السياحية.

يُذكر أن رجل الأعمال، كامل أبوعلى، سبق واستضاف لاعب ريال مدريد السابق، كريستيانو رونالدو، ثم كريم بنزيما، حارس مرمى ريال مدريد.

ورود وسيلقي واغاني اسبانية وبوسترات يستقبلون راموس بالقرية السياحية التي سيقيم بها بالغردقة