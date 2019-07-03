شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت»: إصدار عملات تذكارية بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء كلية حقوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن موافقة مجلس الوزراء على إصدار عملات تذكارية بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور 150 عامًا على إنشاء كلية الحقوق بجامعة القاهرة، مُشيرًا إلى أن العملات تشمل عملة ذهبية وفضية فئة الـ1 جنيه، وعملة ذهبية وفضية فئة الـ5 جنيهات، وعملة فضية فئة الـ10 جنيهات، وعملة فضية فئة الـ50 جنيهًا، وعملة فضية فئة الـ100 جنيه.

وقال الخشت إن كلية الحقوق بجامعة القاهرة كانت ولازالت منذ نشأتها، هي الكلية الأم لجميع كليات الحقوق في مصر والمنطقة العربية، حيث تسهم في إحداث التنمية والتقدم بخبرات أساتذتها وعطاء خريجيها، مُشيرًا إلى تاريخ الكلية العريق منذ أن تأسست في عام 1868، قبل أن تنضم إلى الجامعة المصرية سنة 1925، كانت مدرسة تسمى مدرسة الإدارة والألسن، ثم انفصلت مدرسة الإدارة عن مدرسة الألسن وظلت مدرسة الإدارة معروفِة بهذا الاسم حتى صدر قرار بتسميتها مدرسة الحقوق، وتحولت إلى كلية الحقوق سنة 1925، وكان عدد طلاب الكلية عند ضمها إلى جامعة القاهرة 980 طالبًا، وتضم الكلية شعب الدراسة القانونية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية.

من جهته، أوضح الدكتور صبري السنوسي، عميد كلية الحقوق، أن الكلية تضم حاليًا سبعة مراكز بحثية وتدريبية، تشمل مركز بحوث دراسات مكافحة الجريمة، ومركز البحوث والدراسات القانونية، ومركز المعلومات والاستشارات القانونية، ومركز حقوق الإنسان، ومركز الدراسات والتنمية الإدارية، ومركز حماية المستهلك، لجنة الطباعة والنشر، مؤكدًا أن الكلية تعمل على تطوير الدراسة القانونية واستحداث البرامج الجديدة وفقًا لرؤية الجامعة في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية في جميع كلياتها.