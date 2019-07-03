شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب المحافظات يحتفلون بختام ماراثون الثانوية العامة بـ«الزغاريد وبخاخات الفوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهى طلاب الثانوية العامة ماراثون الامتحانات، الأربعاء، بأداء امتحان الجبر والهندسة لشعبة علمي رياضة، وسادت حالة من الفرحة بين الطلاب لسهولة الامتحان، وخرج عدد كبير منهم للاحتفال بالزغاريد وإطلاق البالونات وبخاخات «الفوم».

في القليوبية، شهدت مدرستا بنها الثانوية بنات وشبين القناطر الثانوية بنات احتفالات للطلاب على أبواب المدرستين من خلال إطلاق الزغاريد ورش بعضهم البعض ببخاخات الفوم والبالونات تعبيرًا عن فرحتهم بانتهاء الامتحانات.

وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات الرئيسية لم تتلق أي شكاوي من الامتحان.

وفي الشرقية، رصدت غرفة عمليات الثانوية العامة ضبط هاتفين محمولين، الأول، بحوزة طالب بإحدى لجان إدارة شرق الزقازيق، والآخر بإحدى لجان إدارة الحسينية التعليمية وتم تحرير محاضر إثبات حالة.

وفي الدقهلية، أكد الطلاب أن الامتحان جاء سهل وأسئلته مباشرة، وفى مستوى الطالب المتوسط، وخرجوا للاحتفال أمام المدارس بالأغاني والتصفيق.

وفي كفرالشيخ، شكا عدد من الطلاب من صعوبة الامتحان، لافتين إلى أن الأسئلة كانت فوق مستوى الطالب المتوسط وغير مباشرة، على حد تعبيرهم.

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من ناحية أخرى، أصيب ٥ طلاب بحالات إغماء وإعياء، منهم ٢ بكل من كفرالشيخ ودسوق وحالة واحدة بقلين، وتم نقل الحالات عن طريق سيارات الإسعاف للمستشفيات للعلاج.

وفي شمال سيناء، أكدت المهندسة ليلي مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المديرية لم تتلق أي إخطارات أو شكاوي من الامتحان.

وفي المنيا، قال الدكتور علي عبدالسلام، وكيل مديرية التربية والتعليم، إن غرفة عمليات الامتحانات لم تشهد أي شكاوى من صعوبة الامتحان.

وفي بني سويف، تم ضبط 3 أجهزة محمول بحوزة 3 طلاب هم «م. أ. م.» و«أ. م س.» في اللجنة رقم (564) بمدرسة الإيمان للتعليم الأساسي ببندر بني سويف وتبين استخدامه في تلقي رسائل عبر تطبيق «واتساب» أثناء الامتحان، بالإضافة إلى الطالبة «ع.ح. ك.» بلجنة مدرسة الشهيد عصام سالم ببندر الفشن، وتبين أن الهاتف المضبوط لم يستخدم أثناء الامتحان.

وحرر رئيس لجنة مدرسة جزيرة المساعدة للتعليم الأساسي محضرًا للطالب «م. ع. ح.»، لتمزيقه 4 ورقات من ورقة الإجابة أثناء تأديته الامتحان.

وفي سوهاج، أكد الطلاب أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وتميز بالسهولة في مجمله، ولم تتلق غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم أي شكاوى أو بلاغات سواء من الطلاب أو أولياء الأمور.

وفي الأقصر، أكد الطلاب سهولة الامتحان، لافتين إلى أن الأسئلة جاءت مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط، وقال عبداللطيف عمران، مدير عام التعليم بالمحافظة، إن غرفة عمليات المديرية لم ترصد أي شكاوى من الطلاب.