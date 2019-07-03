شكرا لقرائتكم خبر عن دواء جديد يخفّض فترة استجابة «خشونة المفاصل» للعلاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كشف المؤتمر الدولي الـ 15 لتطويل العظام وإصلاح التشوهات، الذي تنظمه جمعية جراحة العظام المصرية، عن أحدث العلاجات في مجال علاج خشونة المفاصل. وتوصل أحد المراكز إلى دواء جديد يُقلل من الفترة التي يحتاجها مريض خشونة المفاصل، حتى يشعر بالتحسن بمقدار 8 أسابيع، ليستطيع المريض أن يمارس حياته بشكل طبيعي بعد الانتظام على الدواء خلال 4 أسابيع فقط، بدلاً من العلاجات القديمة والتي كانت تستغرق 12 أسبوعاً كاملاً.

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