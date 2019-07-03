شكرا لقرائتكم خبر عن «النقض» تقضي بقبول طعون متهمي «مغارة سوهاج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبلت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، طعون 66 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«المغارة في سوهاج»، على الأحكام الصادرة بحقهم من السجن 3 سنوات للمؤبد.

Advertisements

وحددت المحكمة، جلسة 16 أكتوبر المقبل، لنظر موضوع القضية، وإحضار المتهمين من محبسهم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قضت غيابيا وحضوريا بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، و61 حضوريا بالمشدد لمدة 15 سنة، و62 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية المغارة» في مركز جهينة والمتهم فيها 190 شخصًا بينهم 124 هارب.

تعود أحداث القضية، إلى عام 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود المتهمين في إحدى المغارات بالجبل الغربي، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، وتم القبض عليهم، ووجهت إليهم النيابة العامة تهم ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.