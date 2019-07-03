شكرا لقرائتكم خبر عن «زايد» و«الغضبان» يشهدان إجراء أول 3 عمليات لزراعة القوقعة في «النصر» ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لليوم الثاني زيارتها لبورسعيد، لمتابعة تنفيذ منظومة التأمين الصحي الجديدة.

وزارت الوزيرة، برفقة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عدة مراكز لصحة الأسرة، التي تمثل أساس المنظومة الجديدة، وحاورت «زايد» الراغبين في التسجيل واستمعت لانطباعاتهم، كما تحدثت إلى العاملين بالوحدات.

وعقدت وزيرة الصحة، ومحافظ بورسعيد، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، اجتماعًا مع مديري الوحدات بمبنى الهيئات الجديدة، واستمعت الوزيرة إلى ملاحظات المديرين بعد التطبيق التجريبي للمنظومة وما ظهر على الطبيعة، ودعت الوزيرة قيادات الوحدات إلى حسن التعامل مع الجمهور والأمانة في العمل.

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وتفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم، مستشفى النصر التخصصي للأطفال، لمتابعة التشغيل التجريبي لمنظومة لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن الخدمات الطبية والتشخيصية والعلاجية موجودة الآن في المنشآت الطبية بمحافظة بورسعيد، وتقدم على أعلى مستوى، مشيرةً إلى أن تكاتف مؤسسات الدولة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية سيحقق طفرة صحية، وفقاً لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم أفضل رعاية طبية للمواطنين بالمنظومة الجديدة.

ودعت وزيرة الصحة والسكان مواطني محافظة بورسعيد للتوجه إلى الوحدات الصحية لفتح الملفات والتسجيل وعمل الفحوصات اللازمة، التي تجري بالمجان، وذلك خلال مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة، التي بدأت يوم 1 يوليو وتستمر حتى 1 سبتمبر المقبل، إضافةً إلى التعرف على طرق سداد الاشتراكات، مؤكدةً أن الدولة تكفل غير القادرين في المنظومة الجديدة.

كما تفقدت وزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد أقسام المستشفى المختلفة، ومنها وحدة مجدي يعقوب للقلب والمجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، وأقسام الأشعة المختلفة، ووحدة الرنين المغناطيسي، كما حرصت على زيارة بعض المرضى من الأطفال للاطمئنان على حالتهم الصحية متمنيةً لهم الشفاء العاجل، فيما أشاد المواطنين بالخدمة الطبية المقدمة لهم بالمنظومة الجديدة، مؤكدين أن المستشفي تقدم لهم كافة سبل الراحة والرعاية الطبية.

وذكر اللواء عادل الغضبان أن مستشفى النصر تجري اليوم ٣ عمليات زراعة قوقعة، و٤ عمليات قسطرة قلبية، منها حالة تم تحويلها أمس من الوحدة الصحية، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.