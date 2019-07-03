شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون ببورسعيد لوزير الصحة: «اشكري لنا الريس» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الأربعاء، عدداً من المنشآت الطبية بالمحافظة لمتابعة التشغيل التجريبي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

وبدأت الوزير جولتها بتفقد مركز طب أسرة الجوهرة، وتعرفت على آراء المواطنين في المنظومة الجديدة، حيث أشادوا بها وبسهولة إجراءات التسجيل وفتح الملفات، طالبين منها إيصال رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الخدمات الطبية المقدمة بالتأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة بورسعيد، قائلين: «اشكري لنا الريس».

كما تفقدت الوزيرة وحدة طب أسرة عثمان بن عفان واطلعت على الملفات التي قام المواطنون بفتحها في الوحدة، موجهةً الشكر للفرق الطبية والقائمين على التسجيل وفتح ملفات الأسرة على الجهد الكبير الذي يبذلونه، كما تابعت دورة المريض داخل الوحدة، وطرق ونظم الإحالة إلى المستشفيات.

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وفي ذات السياق، تفقدت الوزيرة وحدة عمر بن الخطاب حيث قامت بشرح وتوضيح مزايا المنظومة الجديدة للمواطنين، الذين أبدوا سعادتهم بالتجهيزات الموجودة بالوحدة ومستوى الخدمة الطبية التي تقدم لهم.

وتفقدت الوزير أيضاً وحدة صحة الكويت وشرحت لبعض المواطنين المقصود بالإحالة بين الوحدات الصحية والمستشفيات، كما اصطحبت مريضاً يعاني من مضاعفات في العين إلى مستشفى الرمد، لتقديم الخدمة الطبية له، وفور وصوله إلى مستشفى الرمد تم تجهيزه لإجراء الجراحة اللازمة له، حيث أشاد المريض بحجم التطوير والتغيير بعد أن كان متخوفاً من الفكرة السلبية عن المستشفى التي اكتسبها في السنوات السابقة، مؤكدا أن الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين أصبحت تتغير إلى الأفضل برؤية قيادة حكيمة هدفها خدمة المواطن المصري.

كما وجهت وزير الصحة والسكان بزيادة أعداد مدخلي البيانات بجميع وحدات طب الأسرة بمحافظة بورسعيد لاستيعاب الإقبال الكثيف من المواطنين وحرصهم على الانضمام للمنظومة الجديدة، وفتح ملف طب الأسرة، وإجراء الكشف الطبي المجاني والذي يتم لجميع المواطنين المقبلين على الانضمام للمنظومة الجديدة.

كما تفقدت الوزير مستشفى النساء والتوليد بالمصح البحري، مشيرة إلى أنها أول مستشفى يتم تسجيلها ضمن المستشفيات التي سيتم اعتمادها من خلال هيئة الرقابة والاعتماد والجودة بالتأمين الصحي الجديد، كما حرصت على تفقد أقسام المستشفى، خاصة قسم حضانات الأطفال والذي يشمل 15 حضانة، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى، مشيدة بالخدمة الطبية المقدمة للأطفال حديثي الولادة.

وتفقدت مستشفى الرمد والذي أجرى اليوم عمليتي زرع قرنية لأول مرة في محافظة بورسعيد، ومدن القناة وذلك ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدة أن المستشفى يقدم خدمات طبية غير مسبوقة في المحافظة ومدن القناة وفقا لأعلى معايير الجودة.

جولة تفقدية لوزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتابعا منظومة التأمين الصحي

وزيرة الصحة ببورسعيد

جولة تفقدية لوزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتابعا منظومة التأمين الصحي

وزيرة الصحة ببورسعيد

جولة تفقدية لوزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتابعا منظومة التأمين الصحي

جولة تفقدية لوزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتابعا منظومة التأمين الصحي

جولة تفقدية لوزيرة الصحة ومحافظ بورسعيد يتابعا منظومة التأمين الصحي