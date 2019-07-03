شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف..كيف استعادت الشرطة الأمن وهزمت الإرهاب عقب 30 يونيو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد نجاح ثورة 30 يونيو فى الإطاحة بحكم الجماعة الإرهابية، عملت الجماعة وأنصارها وحلفاؤها على تحويل البلاد لساحات حرب، فدبرت للتفجيرات هنا وهناك، وسقط الأبرياء وسالت الدماء فى الشوارع، واقتحم الإرهابيون أقسام ومراكز الشرطة وهاجموا الأكمنة، وأطلقوا كتائب الاغتيالات لتنفذ العديد من جرائم القتل واستهداف الشخصيات العامة ورجال الجيش والشرطة، وحاولوا بث الرعب فى قلوب المصريين، وحرقوا الكنائس وقتلوا المصلين فى المساجد، ليصوروا للعالم أن مصر تحولت إلى ساحة فوضى، لكن رجال الجيش والشرطة كانت لهم ردود أخرى، وأقسموا أن يقدموا الأرواح فداءً للمصريين، فواجهوا الموت بشجاعة، ولاحقوا العناصر المتطرفة، والانتحاريين الذين ظهروا لأول مرة فى مصر، وهاجموا معسكرات الإرهاب فى عمق الصحراء، ونجحوا فى فرض السيطرة الأمنية، وإعادة الهدوء تدريجياً لمصر.

ويستعرض ”الخليج 365” فى الفيديو التالى جهود الشرطة فى استعادة الأمن وهزيمة الإرهاب بعد ثورة 30 يونيو..

1 ـ القضاء على 992 بؤرة إرهابية.

2 ـ الضربات الاستباقية للخلايا الإرهابية.

3 ـ سقوط مسئولى التنظيمات الإرهابية "أجناد مصر وكتائب حلوان".

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4 ـ تطهير الصحراء من معسكرات الإرهابيين.

5 ـ إعدام حبارة واستعادة هشام عشماوى مرحلاً من ليبيا.

6 ـ تراجع الحوادث الإرهابية من 481 حادثا عام 2014 إلى 22 عام 2017، وتلاشيها فى عامى 2018 و2019.

7 ـ سقوط منفذى حادث النائب العام ومحاولة استهداف وزير الداخلية الأسبق والشخصيات العامة.

8 ـ القضاء على الأجنحة المسلحة للجماعة مثل "حسم ولواء الثورة".

9 ـ القضاء على 205 بؤر إجرامية على مستوى الجمهورية.

10 ـ ضبط 1202 مطلوب لحبل المشنقة و36850 هاربا من المؤبد.