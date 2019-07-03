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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيسا وزراء مصر والأردن يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، بمقر مجلس الوزراء، والدكتور عمر الرزاز، رئيس مجلس الوزراء الأردنى التوقيع على مذكرات التفاهم والاتفاقيات التى تم التوصل إليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، وتشمل التعاون فى مجالات الاستثمار والمناطق الحرة، والإسكان، والخدمة المدنية، والموانئ.
تجدر الإشارة إلى أن مصر والأردن تربطهما علاقات استراتيجية متنامية، وقد شهدت العلاقات الثنائية تطورًا ملحوظًا خلال الأعوام الخمسة الماضية، انعكاسًا للتنسيق والتشاور بين القيادة السياسية فى البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسى وشقيقه العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى.
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