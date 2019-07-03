شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يبحث مع نظيره الأردنى ورئيس وزراء المملكة خطط التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الدكتور عمر أحمد الرزاز رئيس الوزراء ووزير الدفاع للمملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام يحضر خلالها أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين.

وعقد الجانبان لقاءًا تناول مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء العلاقات التاريخية الراسخة التى تجمع البلدين الشقيقين، كذلك سبل تنمية علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا من مصر والأردن.

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وأعرب القائد العام عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون والتنسيق المشترك فى مختلف المجالات الدفاعية والأمنية بما يدعم جهود الأمن والإستقرار بالمنطقة.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء ووزير الدفاع للمملكة الأردنية الهاشمية بجهود مصر فى تحقيق قفزات تنموية شاملة فى مختلف المجالات وعودة دورها الريادى فى المنطقة، مشيدًا بدور القوات المسلحة المصرية فى مكافحة الإرهاب.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.