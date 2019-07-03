شكرا لقرائتكم خبر عن منظومة التأمين الصحى: النظام الجديد إجبارى على جميع المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن التأمين الصحى الشامل الجديد الذى يطبق حاليا فى محافظة بورسعيد الزاميا على جميع المواطنين الموجودين على أرض الوطن.

وتابع رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: "كل المصريين مشمولين بالتغطية التأمينية الصحية الجديدة وهذا سيحدث تباعا مع التطبيق المرحلى للمنظومة بمعنى أنها الزامية واجبارية على الجميع والتسجيل بالوحدات للدخول للمنظومة واجب وهام للغاية، مؤكدا أن الوحدات الصحية مجهزة بأعلى التجهيزات الضخمة لتوفير سبل الرعاية الطبية للمنتفعين.

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وأضاف الدكتورأشرف اسماعيل أن المستشفيات بها مستوى متقدم من الرعاية وبها أقسام تخصصية للأمراض المختلفة كما تحظى بنظم معملية وتشخصية متقدمة يمكن من خلالها المنتفع أن يجرى كافة التحاليل والإساعات بالمجان وعن طريق فرق متخصصة من الأطباء والتمريض.

وكان قد تم تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى محافظة بورسعيد الاثنين الماضى وتم توفير 20 وحدة صحية و7 مستشفيات تقدم الخدمة الطبية للمنتفعين بالمحافظة والذين يصل عددهم وفق احصاءات مديرية الشئون الصحية 920 ألف مواطن شاملين 330 ألف أسرة.