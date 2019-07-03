​الصحة: علاج 240 طالبًا في آخر أيام امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، استقبال الغرفة المركزية لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة ل ٢٤٠ بلاغًا لحالات مرضية، خلال آخر أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع محافظات الجمهورية.
وقال بيان لوزارة الصحة، إن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.
وأضاف البيان أنه تم إسعاف ٢٤٠ حالة في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، ولم تتطلب أي من الحالات النقل إلى المستشفيات.
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