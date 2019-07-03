على مدار أسبوعين.. القاهرة تحتفل بعيدها القومي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

صرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بأن احتفالات القاهرة بعيدها ستمتد على مدار أسبوعين، وذلك فى إطار استعدادات محافظة القاهرة بعيدها القومى والذى يوافق ذكرى مرور 1050 عام على انشاءها على يد القائد جوهر الصقلى فى السادس من يوليو عام 969 بأمر من الخليفة المعز لدين الله الفاطمى

وحسب بيان، اليوم، تشمل الاحتفالات، افتتاح عدد من المشروعات الخدمية للمواطنين تضم افتتاح مدارس ستدخل الخدمة للمرة الأولى هذا العام وكذلك افتتاح تطوير أسواق وميادين وحدائق ومراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالاحياء

​كما سيتضمن عقد عدد من الحفلات بمعرفة مديرية التربية والتعليم يتم خلالها تكريم أوائل الاعدادية ومعرض لاهم الانشطة الطلابية واحتفال لمديرية الشباب والرياضة بمركز شباب الجزيرة بالاضافة الى اقامة حفل ختامى يتم خلاله تكريم المميزين من العاملين بالمحافظة واعلان نتيجة مسابقة الافلام القصيرة والتى نظمتها المحافظة لاظهار الجوانب الايجابية والصور الحضارية للعاصمة والتى سيتم عرضها بالشوارع والميادين الرئيسية وقام بتنفيذها عدد من شباب القاهرة .