"انتحال صفة ورشاوي و48 فدانًا".. الرقابة الإدارية تضبط 9 متهمين بالفساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، أنه بالمشاركة الإيجابية من المواطنين الشرفاء ساهم في ضبط عدد من الموظفين الفاسدين.

وأوضحت الهيئة، في بيان، الأربعاء، أنها تثمن الموظفين الشرفاء الذين أبوا الحصول على منافع مادية من وظائفهم وشاركوا في ضبط عدة قضايا، إلا أن بعض المواطنين لا زال يضع نفسه موضع الاتهام لارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون كان من أبرزها القبض على كل من:

- مدير إدارة المشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة لطلبها وتقاضيها مبلغ ١٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة مهندسة تعمل بأحد المكاتب الاستشارية، مقابل إعداد الأولى دراسة تخص تقييم الأثر البيئي لأحد المصانع متضمنة استيفاء كل الاشتراطات والإجراءات اللازمة قانونا للموافقة عليها، وبما يمكنها من تمرير تلك الدراسة على رؤسائها لاعتمادها بالمخالفة لحقيقة الحال، ما يتعارض مع مهام وظيفتها المعنية بمراجعة تلك الاشتراطات والتأكد من توافرها، الأمر الذي يترتب عليه تشغيل صاحب المصنع له رغم مخالفته للاشتراطات البيئية، وبعرض المتهمتين على النيابة العامة، باشرت تحقيقاتها وأمرت بحبسهن 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

Advertisements

- ضبط أحد الاشخاص لعرضه مبالغ مالية على سبيل الرشوة على مدير عام مكتب مشروعك بديوان عام محافظة أسوان، مقابل تسهيل إجراءات حصوله على قطعة أرض بمدينة أسوان لإقامة أحد المشروعات عليها من بالقرب المناطق الحيوية ذات الرواج السياحي، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط مدير بإحدى شركات الاستثمار والتنمية السياحية بمدينة الغردقة، لانتحاله صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية وحصوله على مبالغ ماليه مقابل تدخله المزعوم لدى المسئولين لإنهاء إجراءات وضع اليد على قطعة أرض مساحتها 48 فدانًا بمدينة الغردقة، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما ألقت الهيئة القبض على مدير الإدارة الهندسية ومهندس التنظيم بمجلس مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب احد المراكز الرياضية مقابل نهو إجراءات ترخيص قطعة أرض مملوكه له ولشقيقة بنطاق المدينة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبس جميع المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.