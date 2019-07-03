​رئيس جامعة الأزهر يستقبل وفدا من أوزبكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود مصطفى:

بحث الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة سبل توطيد التعاون الثقافي والعلمي مع وفد أوزبكستان مؤكدا أن جامعة الأزهر تحتضن الطلاب من كافة أنحاء العالم وتسعد بتخريج سفراء ينشرون الوسطية والاعتدال في شتى بقاع الأرض

وأضاف أنه زار أوزبكستان مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وشرف بلقاء قياداتها وعلمائها مشيرا إلى أن جامعة الأزهر يدرس بها طلاب وطالبات في مراحل الإجازة العالية والدراسات العليا ويأمل أن يعودوا لبلادهم ليعلموا غيرهم

Advertisements

واقترح عقد لقاء مع جميع الطلاب بحضور قيادة السفارة للسماع للآراء والمقترحات حول تطوير الجامعة بأفكار أبنائها

ومن جانبه أشاد وفد أوزبكستان باهتمام جامعة الأزهر بالطلاب مؤكدين أنهم لم يجدوا أي مشكلة خلال السنوات الماضية وطالب الوفد إمدادهم بعدد من الأساتذة للتدريس بأوزبكستان

يذكر أن الوفد ضم أي بيك عثمانوف سفير أوزبكستان في مصر ومظفر كاميلوف نائب رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الوزراء واسلاموف أمين مكتب رئيس الجمهورية وشريفئوف نائب مدير مركز دراسة وتحليل الأوضاع الدينية والاجتماعية بلجنة الشئون الدينية بمجلس الوزراء اشماتبيكوف مدير قسم الفتاوى لإدارة المسلمين وإبراهيموفا مديرة مدرسة حديجة الكبرى للبنات وزوجها زوباروف وذلك في حضور السفير عبدالرحمن موسى مستشار شيخ الأزهر وعدد من المديرين.