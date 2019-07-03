وزير الدفاع يلتقي رئيس وزراء ووزير الدفاع الأردني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الدكتور / عمر أحمد الرزاز رئيس الوزراء ووزير الدفاع للمملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليًا يحضر خلالها أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين .

وحسب بيان للعقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، الأربعاء، عقد الجانبان لقاءً تناول مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، كذلك سبل تنمية علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا من مصر والأردن .

وأعرب القائد العام عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية بما يدعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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من جانبه أشاد رئيس الوزراء ووزير الدفاع للمملكة الأردنية الهاشمية بجهود مصر في تحقيق قفزات تنموية شاملة في مختلف المجالات وعودة دورها الريادي في المنطقة، مشيدًا بدور القوات المسلحة المصرية في مكافحة الإرهاب.

حضر اللقاء الفريق / محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة .

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