"لو حد اعترض يختفي".. التعليم توضح كيف تعاملت مع لجان الشغب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة، إن إحدى لجان الشغب، لم تعلن الوزارة اسمها حاليا، حدث فيها حالات تعدٍ على المعلمين، وغش جماعي، رصدته الوزارة بالصوت والصور، واتخذت حيالها قرارات حاسمة.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي، المنعقد اليوم الأربعاء، بديوان عام الوزارة؛ للكشف عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٩.

وأكد عبد الحكم، أن الملاحظين ليس لهم يد في الأمر، لأن اللجنة تقع في منطقة شديدة الخطورة: "طبيعة البشر هناك صعبة، ولو حد اعترض هيختفي ومكانه مش هيتعرف".

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ولفت إلى أن تأمين مثل هذه اللجان، يساوي تأمين ١٠ لجان عادية: "اللجنة دي مثلا كان بيأمنها لواء وعقيدان، و٣٠ جنديًا، وبرضو الأهالي بيقفوا حواليها والطلاب بيعتدوا على الملاحظين وبيغشوا جماعي".

وأكد أن وزير التربية والتعليم، لم يتوان عن اتخاذ قرار رادع ضد جميع طلاب هذه اللحنة، لأنه غير مسموح التعدي على المعلمين، مشيرا إلى أن الوقائع مسجلة بالصوت والصورة، ويعلن عن الأعداد فور انتهاء أعمال الشؤون القانونية.

وانتهى ماراثون الثانوية العامة، للعام الدراسي ٢٠١٨- ٢٠١٩، اليوم الأربعاء، وأدى طلاب شعبة الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة الفراغية".