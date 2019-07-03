الأرصاد تعلن تفاصيل وسبب ارتفاع الحرارة والرطوبة وموعد التحسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والتحاليل التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية؛ لتأثرها بنفس الكتلة الهوائية وهي منخفض الهند الموسمي المؤثر على الجزيرة العربية، ما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة بشكلٍ كبير، عن طريق إيصال شماليات غربية نتيجة مروره على البحر المتوسط، وبناءً عليه تسجل الحرارة درجات أعلى من المعدل الطبيعي بدرجتين، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

وأضاف محمود - في تصريح لمصراوي- أنه من المتوقع استمرار الطقس الحالي حتى السبت المقبل، مستبعدًا انخفاض الحرارة أو نسب الرطوبة خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن ارتفاع نسب الرطوب بين 70 لـ%80 على القاهرة والوجه البحري، وبين 80 لـ%85 على السواحل يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة المقبلة، أشار مدير إدارة التنبؤات والتحاليل، إلى أن القاهرة ستسجل درجات تتراوح بين 37 و38، والسواحل الشمالية من 30 لـ31، فيما يسجل الجنوب درجات تتراوح بين 40 لـ41.

وأعلنت الهيئة - في بيان سابق- أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.​