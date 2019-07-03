السياحة: تشكيل لجنة لاعتماد البرامج التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالقطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة، تشكيل لجنة من الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية ومسئول قطاع السياحة ببرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني (TEVT) ومجموعة من الخبراء في مجال الفنادق والسياحة.

وحسب بيان اليوم، تترأس اللجنة، الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة لشئون التدريب؛ وذلك لاعتماد البرامج التدريبية التي تم مراجعتها وتطويرها خلال الأشهر الماضية على يد خبراء متخصصين في مختلف التخصصات السياحية والفندقية لرفع كفاءة العاملين بالقطاع.

وأوضحت بهجت، أن تشكيل هذه اللجنة يأتي في ضوء الحرص على ضمان تحديث المحتوى التدريبي بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل والتطور الذي يطرأ على قطاع السياحة عالميا.

ونوهت إلى أن أعداد برامج تدريبية مطورة يأتي ضمن محاور استراتيجية تنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة (HRDS) ٢٠١٨ – ٢٠٢٣؛ والتي ترتكز على تحسين كفاءة الموارد البشرية المرتبطة بالسياحة للارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة لتحقيق رضاء السائحين وضمان زيارتهم للمقصد السياحي المصري مرات عديدة وزيادة تنافسية المنتج السياحي المصري، والنهوض بمستوى الخدمة المقدمة وتوفير عمالة مدربة لمقابلة احتياجات سوق العمل.