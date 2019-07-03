قبلت محكمة النقض طعون جميع المتهمين فيها.. ماهي قضية "المغارة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قبلت محكمة النقض، طعون 66 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المغارة" في سوهاج، على الأحكام الصادرة بحقهم من السجن 3 سنوات للمؤبد، لاتهامهم باستهدف الضباط والأفراد الشرطية، وإشعال النيران في سياراتهم ومحاولة اقتحام مراكز هم.

مرت القضية التي تم نظرها أمام محكمة جنايات سوهاج بعدد من المحطات والوقائع بداية من وقوع الأحداث مرورًا بإحالة المتهمين للمحاكمة وصولًا إلى إصدار أحكام تتراوح من المؤبد إلى المشدد 3 سنوات، وحتى قبول طعن 66 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم.

وفيما يلي نستعرض أبرز المحطات التي مرت بها القضية:

بدأت تفاصيل القضية في يونيو 2015 عندما وردت معلومات إلى ضباط الأمن الوطني بسوهاج، عن وجود عدد من الجماعت الارهابية، يتخذون إحدى المغارات بالجبل الغربي في مركز جهينة، وبحوزتهم أسلحة ثقيلة وبنادق آلية وكمية من الذخيرة.

جرينوف ورشاشات

ألقت الأجهزة الأمنية بسوهاج القبض على 49 شخصًا، أثناء تواجدهم في المغارة، وبحيازتهم مدفع جرينوف، وطبنجة هكلر، و 2057 طلقة متنوعة "آلي وجرينوف ورشاش"، و4 سيارات، و3 درجات بخارية.

تحريات الأجهزة الأمنية

أظهرت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمين قاموا بارتكاب عدد من الجرائم منها إشعال النيران في سيارات الشرطة ومحاولة اقتحام مراكز الشرطة، وإعاقة العمل في المؤسسات الحكومية.

Advertisements

إحالة للجنايات

في سبتمبر 2016 قرر المستشار نبيل صادق النائب العام، بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية المغارة" في مركز جهينة والمتهم فيها 190 شخصًا بينهم 124 هاربًا، إلى محكمة الجنايات.

التهم الموجهة للمتهمين

ووجهت النيابة العامة للمتهمين خلال التحقيقات معهم تهم التعدي على منشآت عامة، ومحاولة تعطيل الموظفين الرسميين أثناء عملهم، ومحاولة اقتحام مراكز الشرطة، وارتكاب أعمال إرهابية والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم الإرهابية بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

حكم أول درجة

وفي أبريل 2018 قضت محكمة جنايات سوهاج، غيابيًا وحضوريًا بمعاقبة 35 متهمًا بالسجن المؤبد، و61 حضوريًا بالمشدد لمدة 15 سنة، و62 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، و26 بالمشدد 5 سنوات، و6 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، في القضية.

كما قررت المحكمة وضع جميع المتهمين المحكوم عليهم في القضية، بالمراقبة تحت جهاز الشرطة لمدة عامين ومصادرة الأسلحة والمضبوطات التي كانت بحيازتهم وإلزامهم بالمصاريف.

حكم اليوم

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بقبول طعون 66 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "المغارة" بسوهاج، تحديد جلسة 16 أكتوبر المقبل لنظر الموضوع.