مباراة الوداد.. قبول طعون 5 من أولتراس أهلاوي على حبسهم 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

قبلت محكمة النقض، الطعن المقدم من 5 أعضاء منضمين لمجموعة أولتراس الأهلي، على حبسهم 3 سنوات على خلفية أحداث الشغب والعنف بمباراة الأهلي والوداد.

وحددت المحكمة، جلسة 6 نوفمبر المقبل لنظر الموضوع.

وكانت محكمة جنح العامرية ثان، قضت بمعاقبة 98 متهمًا من أعضاء مجموعة أولتراس الأهلي بالحبس لمدة 3 سنوات مع تحديد ستة آلاف جنيه من أجل إيقاف التنفيذ بعد اتهامهم بأعمال الشغب.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على بعض من جماهير الأهلي في مباراة الوداد أثناء بطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يتم القبض على بعض عناصر المجموعة في مباراة أسيك ميموزا.