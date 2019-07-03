حاولت إغراقه في برميل.. إحالة ربة منزل لشروعها في قتل طفلها بالوراق للجنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:
أحالت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، اليوم الأربعاء، ربة منزل متهمة بالشروع في قتل طفلها، داخل برميل مياة في منطقة بشتيل دائرة قسم شرطة الوراق، إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات معها.
وتحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمة "سماح. ع"، 33 سنة، ربة منزل، حاولت أن تقتل طفلها "أحمد. ح"، بعد أن بيتت النية وعقدت العزم على ذلك واصطحبته نحو برميل ممتلئ بالمياه لإغراقه به؛ إلا أن أحد الجيران شاهدها، وأنقذ المجني عليه.
كان قسم شرطة الوراق تلقى بلاغًا من الأهالي بمحاولة ربة منزل، مقيمة في شارع السكة الحديد بمنطقة بشتيل، قتل طفلها الصغير، وذلك بإغراقه في برميل ممتلئ بالمياه، على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين صحة الواقعة.
بمواجهة المتهمة اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم القبض عليها، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة والتي أمرت بإحالته لمحكمة الجنايات.
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